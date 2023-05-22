AjansHaber.com.tr Yaşam Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çeşitli unvanlarda 52 personel alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çeşitli unvanlarda 52 personel alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İşçilerden 1'i mühendis, 2'si tekniker, 4'ü 2. kaptan, 4'ü 2. mühendis, 20'si gemici ve 21'i yağcı olarak istihdam edilecek.

Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi İŞKUR tarafından ayrıca duyurulacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Uluslararası Kımız Festivali yarın başlıyor!
Togg, Tokat Belediyesinin makam aracı oldu!
Meteoroloji'den 18 kent için sarı ve turuncu alarm
Gaziantep'te şüpheli cisim önlemi!
Meteoroloji'den 18 kent için sarı ve turuncu alarm
THY'den Ankara-İstanbul seferine indirim!
21 aracın lastiklerini bıçakla patlattı!