AjansHaber.com.tr Yaşam Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 76 işçi istihdam edecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 76 işçi istihdam edecek.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, ikinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin ilan detayları kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayınlanacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Yine kadın cinayeti: Eşini otomobilde öldürdü!
Öldürülen baba oğulun yakınları köyü terk etti!
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak
Samsun'da ev ve iş yerlerini su bastı
Muska yazan dolandırıcı serbest bırakıldı
"Melissa Vargas'a final öncesi nazarlık!