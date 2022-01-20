'Kıyamet Saati' yeniden ayarlanıyor

Kıyamet Günü Saati, Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi’nden atom bilimciler tarafından hazırlanan saatte gece yarısı insanlığın topyekun yıkımı anlamına geliyor. Yani buna göre saat gece yarısına ne kadar yaklaşırsa insanlığın sonucu olan yıkıma da o kadar yaklaşılmış oluyor.

Kıyamet saatine göre sona en yaklaştığımız yıllardan biri 2018'di. 2018'de kıyamet günü saati gece yarsına 2 dakika kalaya ayarlanınce birçok insan felaketin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünmüştü. 2020 yılında ise bu süre 100 saniyeye düşürülmüştü. Geçtiğimiz yıl ise saatin zamanında bir değişiklik yapılmamıştı.

Bu yıl saat tekrar ayarlanırken, nükleer silahta ilerleme, iklim, salgın gibi faktörler değerlendirilecek. Bilim insanları ardından basın toplantısı ise kararını açıklayacak.