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Kıyamet korkusuyla Etiyopya'ya kaçtılar!

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bulunan Mesih Havarileri Kilisesi'ne bağlı yüzlerce Hristiyan, "kıyamet" korkusuyla Etiyopya'ya geçti

Polis sözcüsü Oscar Ogeca yaptığı açıklamada, yüzlerce Ugandalı Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.

Ogeca, mezhep üyelerinin kıyamet sonrası Etiyopya'da hayatın yeniden başlayacağına inandıklarını belirtti.

Söz konusu mezhep üyelerinin Etiyopya'ya geçmeden önce tüm mal varlıklarını sattıklarını aktaran Ogeca, "Uganda'nın doğusundaki Obululum köyü sakinleri, kıyamette tek güvenli yer olduğu düşüncesiyle Etiyopya'ya gitti." dedi.

Ogeca, konu ile ilgili soruşturma başlattıkları bilgisini paylaştı.

Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

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