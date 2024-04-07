Depremin habercisi olan Kıyamet balığı ortaya çıktı!
Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi geçtiğimiz günlerde yaşandı. 7.4'lük depremden 30 saat önce ise Kalanggaman Adası yakınında kıyamet balığının yakalandığı iddia edildi. Peki son günlerde insanların merak ettiği Kıyamet balığı nedir? Kıyamet balığı nerede görülür, yenir mi?
Kıyamet balığı nedir?
Tayvan'da, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge için 25 yılın en büyük depremi olarak nitelendirilen felaketten saatler önce "kıyametin habercisi" olarak bilinen kıyamet balığı bir diğer adıyla kürek balığı yakalandı.
Kıyamet balığı tipik olarak okyanus yüzeyinin yaklaşık 1 kilometre altında yaşıyorlar. Fakat Japonya'daki bir inanışa göre; sismik hareketlerin öncesinde bu balıklar sığ bölgelere doğru harekete geçiyorlar. Bu balıkların hareketi ise bir deprem habercisi olarak nitelendiriliyor.
Tayvan'da gerçekleşen depremin merkez üssünün yaklaşık 1448 kilometre güneyinde yer alan Kalanggaman Adası, bu balığın depremden önce görülen yeri olarak belirtildi. Depremden yaklaşık otuz saat önce bir balıkçı tarafından avlanan balıklar arasında buldukları bu balık, insanlar tarafından oldukça dikkat çekti.
Kıyamet balığı nerede görülür?
Dünya çapındaki okyanusların sıcak ve ılıman sularında, özellikle de Batı Pasifik’te, 300 ile 1000 metre derinlikte yaşayan Kürek balıkları nadiren su yüzeyine çıktıkları için insanların bu balıkları canlıyken görmesi sıkça rastlanan bir durum değil. Genel olarak ölmüş bir biçimde sahile vurmaları sayesinde insanlar tarafından görülebilir.