Depremin habercisi olan Kıyamet balığı ortaya çıktı!

Kıyamet balığı nerede görülür?

Dünya çapındaki okyanusların sıcak ve ılıman sularında, özellikle de Batı Pasifik’te, 300 ile 1000 metre derinlikte yaşayan Kürek balıkları nadiren su yüzeyine çıktıkları için insanların bu balıkları canlıyken görmesi sıkça rastlanan bir durum değil. Genel olarak ölmüş bir biçimde sahile vurmaları sayesinde insanlar tarafından görülebilir.