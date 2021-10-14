Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 yıl sonra yine aynı projede yer alacak

Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 11 yıl sonra "Kral Kaybederse" isimli dizi projesi için bir araya geleceği iddia edildi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Kral Kaybederse' kitabı dizi oluyor. Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 11 yıl sonra 'Kral Kaybederse' isimli dizi projesi için bir araya geleceği iddia edildi.

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 11 yıl sonra yeniden buluşuyor.

Yıllar sonra ilk kez beraber aynı projede yer alacak ikilinin, hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.