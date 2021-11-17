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Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinden müjdeli haber

Evliliklerinde 5. yıllarını dolduran Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinden hayranlarını sevindiren haber geldi.

5 yıl önce Paris'te hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çifti sevindirici bir haber aldı. 

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Gazete Magazin'in haberine göre, Tatlıtuğ yakın çevresine Dizer’in 3 aylık Hamile olduğunun müjdesini verdi.

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TV 8 ekranlarında yer alan "2.Sayfa" programına konuyla ilgili bilgilendirme mesajı gönderen Başak Dizer haberi doğruladı. 

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Dizer, mesajında: "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" ifadesini kullandı.

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