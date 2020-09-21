"Kısıtlama kararları alınacak"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kabine toplantısı sürerken canlı yayında yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlama ve yasakların duyurulabileceğini söyledi.

Türkiye'deki koroanvirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vaka sayıları, ağır hasta sayısı ve ölüm sayıları yeniden yükselişe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz cuma günü yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini verdi. Kabine toplantısında da bu konu masaya yatırılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de yaptığı açıklamada yeni kısıtlamalarla ilgili "Sanıyorum kamu yönetimi bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla, bazı yaptırımlarla bu sürecin kontrolü için bazı kararlar alacak" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF İNSANIMIZ HASSAS DAVRANMADI"

A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi "Son zamanlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı arttı. İyi bir noktada değiliz. Günlük vaka sayısındaki oynamalar anlamlı değil ama genel tabloya bakıldığında ölü sayısının, ağır vakaların artması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'bu işi sıkı tutmalı' gibi bir ifadede bulundu. Normalleşmeyle birlikte insanların hayatlarına geri dönmesi ama bunu yaparken de dikkatli olması, salgına tekrar izin vermemesi amaçlanmıştı maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Sanıyorum kamu yönetimi bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla, bazı yaptırımlarla bu sürecin kontrolü için bazı kararlar alacak. Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün cuma namazı çıkışında koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız.

O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşıma gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik. Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır. Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı."