Kişisel bilgileri sızdırılan Yemeksepeti'ne verilen ceza belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir hack skandalıyla gündeme gelen, on milyonlarca Türk kullanıcının verilerinin ele geçirildiği iddia edilen Yemeksepeti.com olayıyla ilgili bugün nihai karar verildi. Basına yansıyan haberlerin ardından inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yemeksepeti’ne uygulanacak cezayı açıkladı.

KVKK tarafından paylaşılan karara göre Yemeksepeti, 1 milyon 900 bin TL idari para cezasına çarptırıldı.