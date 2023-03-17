Kısa vadeli dış borç açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 artarak 152,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,6 artışla 62,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,8 yükselişle 56,2 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ocakta bir önceki ay sonuna göre yüzde 2,3 azalışla 10,5 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,7 yükselerek 21 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 2 artarak 17,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da yüzde 15,8 artışla 14,2 milyar dolar oldu.