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Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde uzatıldığını açıkladı.

Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE DEVAM KARARI ALINDI

Yapılan açıklamada ödeneğin, nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde uzatıldığı belirtildi.

NİSAN, MAYIS, VE HAZİRANI KAPSAYACAK ŞEKİLDE UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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