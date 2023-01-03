Kırşehir'de yoğun sis etkili oluyor!

Akşam başlayan sis, kent merkezi ile Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümü başta olmak üzere farklı bölgelerde etkisini devam ettiriyor.

Görüş mesafesinin kent merkezinde 20, Ankara-Kayseri kara yolunun bazı bölümlerinde 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, Akpınar ve Mucur ilçelerindeki kontrol noktalarında sürücüleri sisin yoğun olduğu bölgelerle ilgili bilgilendiriyor.

Kenti Ankara, Yozgat, Nevşehir ve Aksaray'a bağlayan kara yolları üzerinde görev yapan ekipler, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuyor.