Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, farklı illerde sahte ve çalıntı sosyal medya hesapları üzerinden "garanti kupon" vaadiyle paylaşımda bulunup, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Kırşehir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonla A.Ö, O.A. ve E.C.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi, şüphelilere ait 2 araca, banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarında bulunan bakiyelerine el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kırşehir'de sevk edildikleri adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.