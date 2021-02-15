Kırsal mahalle ve köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili sona erdi.

Adana'da da kırsal mahalledeki 121 okul, 372 derslikte 234 öğretmen ve 3 bin 569 öğrenciyle eğitim öğretim başladı.

Sarıçam ilçesi Kızılkaş Mahallesi'ndeki Şehit Metehan Şahbaz İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de ateş ölçümlerinin ardından okula alındı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sosyal mesafeye dikkat ederek dersliklere geçen öğrenciler, yüz yüze derse başlamanın heyecanını yaşadı.

Mersin

Mersin'de kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulu ve anaokullarında eğitim öğretim yeniden başladı.

Yenişehir Belediyesi Anaokulunda öğrenciler, ateş ölçümleri yapılıp elleri dezenfekte edilerek okula alındı.

Dersliklerde sosyal mesafe kuralının uygulandığı okulun duvarlarına Kovid-19 tedbirlerini içeren uyarı afişleri asıldı.

İlk zille birlikte sınıflara alınan öğrenciler, yeniden yüz yüze ders yapmanın heyecanı yaşadı.

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yayımladığı mesajda, yüz yüze eğitime başlanan okullarda Kovid-19 tedbirlerinin alındığını bildirdi.

İlk etapta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamıyla köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki tüm ilkokul, ortaokul, bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçildiğini aktaran Koca, "Öğrencilerimiz, yaşıtlarıyla bir arada olmayı çok özlediler. Salgını bir an önce atlatmayı ve sağlıklı günlerde çocuklarımızı okullarımıza kavuşturmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Hatay

Hatay'da kırsaldaki 641 okulda 85 bin 35 öğrenciyle yüz yüze eğitime başlandı.

Ateş ölçümlerinin ardından okullara alınan öğrencilere, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Öğrenciler, bayrak töreninin ardından sınıflarına girdi.

Osmaniye

Osmaniye'de merkez ve ilçelere bağlı köylerde bulunan ilk ve ortaokullarda yarı yıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı.

Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü sınırları içinde bulunan TEAŞ Aslantaş HES İlk ve Ortaokulunda öğrenciler, bayrak töreninin ardından elleri dezenfekte edilerek ve maske kontrolleri yapılarak okula alındı.

Okul öğretmen ve idarecileri tarafından 1. sınıfa devam eden öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına moralle başlaması için sınıfları süslendi, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.