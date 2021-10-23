'Kırmızı Oda' setinde koronavirüs paniği!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu tv8'de yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşandı! Dizi ekibinden 14 kişinin pozitif çıktığı iddia edildi. Peki 'Kırmızı Oda' devam edecek mi?
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı kitabından uyarlanan fenomen dizi 'Kırmızı Oda', reyting başarısıyla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.
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Binnur Kaya'nın tüm bölümlerde yer alan tek başrol oyuncusu olduğu psikolojik drama türündeki 'Kırmızı Oda'nın setinde son günlerde Covid-19 alarmı verildiği konuşuluyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 'Kırmızı Oda' ekibinde, oyuncuların da dahil olduğu toplam 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Dizi ekibinde koronavirüse yakalananlarla temaslı olanların da gözetim altında tutularak takip edildiği öğrenildi. Sayının artması halinde, dizinin çekimlerine ara verilmesinin de gündeme gelebileceği belirtildi.
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