İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar Allah sizi muhafaza etsin.