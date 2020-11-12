Kırmızı listeye bir çizik daha
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı listede yer alan sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar Allah sizi muhafaza etsin.
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