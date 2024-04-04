MGK bugün toplanıyor!
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısında kamuoyunda "kırmızı kitap" olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar ele alınacak.
MGK, iyi aylık arananın ardından bugün Cumhuraşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.
Toplantının ana gündem maddesi Türkiye'nin sınır ötesinde kararlılıkla devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum olacak.
Terörle mücadele
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" açıklamasından hareketle terörle mücadelede genişleme doktrini görüşülecek.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.
Gazze'ye yönelik saldırılar
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik soykırıma varan orantısız güç kullanımı da MGK gündeminde olacak.
"Kırmızı kitap" masada
Kamuoyunda "kırmızı kitap" olarak bilinen, Türkiye’nin milli güvenlik siyasetinin esaslarını içeren bir yol haritası konumundaki Milli Güvenlik Siyaset Belgesi MGK'da görüşülecek.
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