Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Dritan Rexhepi'nin yakalanmasına yönelik İstanbul'un Beylükdüzü ilçesinde 'Kartel' kod adlı operasyon yapıldığını belirtti.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince takibe alınan Dritan Rexhepi'nin, 'Benjamin Omar Perez Garcia' ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla İstanbul Havalimanı'ndan yurda girdiği belirlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu, yeri tespit edilen Rexhepi yakalandı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası 'Kompanio Bello' isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin, İtalya ve Arnavutluk makamlarınca 'kasten adam öldürme', 'uyuşturucu', 'adam kaçırma/ hürriyetten yoksun bırakma', 'seyahat belgesinde sahtecilik', 'silah ve mühimmat' suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.



Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek" dedi.