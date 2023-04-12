Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya yakalandı!

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya, adliyeye sevk edildi.

Çelik yelek giydirilen ve tekerlekli sandalye kullanan Çetinkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sağlık kontrolüne, daha sonra da İstanbul Adliyesi'ne götürülecek.

Urfi Çetinkaya ve 5 suç örgütü üyesi

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya ve 5 suç örgütü üyesi, gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer'de yanındakilerle birlikte yakalanan Urfi Çetinkaya ile gözaltına alınan 5 örgüt üyesi ilk olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Çetinkaya ve beraberindekiler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.



TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sırasında ele geçirilen silah ve dokümanlar da incelenmek üzere emniyet binasına getirildi.

İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı

Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçlarından arandığı, ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.