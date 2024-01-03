AjansHaber.com.tr Gündem Kırmızı bültenle aranan Hollandalı yakalandı!

Kırmızı bültenle aranan Hollandalı, Alanya'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T., Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Hollanda adli makamları tarafından 'Kara para aklama', 'Sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Alanya'da yakalandı. H.T. işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden temizlemeye, aranan şahısları yakalayıp, adalete teslim etmekte kararlıyız. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden devam edecektir" denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
'Büyük ikramiye Kolombiya'ya çıktı' iddiası!
Yeni yılın ilk gününde sigaraya zam geldi!
Sahibinden.com'dan domain iddialarına yanıt!
Akaryakıt ve alkolde ÖTV zammı açıklandı
'Filistin'e destek' yürüyüşünde saldırıya uğradı
Erzan-Turan ikilisinin mesajlaşmaları ortaya çıktı
Milli Piyango'dan açıklama!