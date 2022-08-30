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Kırmızı bültenle aranan Fatih Özer, yakalandı!

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in; Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı. Özer, işlemlerinin ardından Türkiye'ye iade edilecek.

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in; Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise; Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığı ve Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandığı bildirildi.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya; kırmızı bültenle aranan firari Faruk Fatih Özer'in Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarıyla teyit edildiğini iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü INTERPOL Daire Başkanlığı'nca, Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.

 

 

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