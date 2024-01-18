Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Eskişehir'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, örgütün 'Daşisa' listesinde adı geçtiği belirtilen Irak uyruklu M.İ.A.A.'nın kent merkezinde saklandığını belirledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.İ.A.A. yakalandı.

Teröristin üzerinde yapılan aramada 38 bin lira, 200 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. M.İ.A.A ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.