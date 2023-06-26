Kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İNTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen OPERASYONDA; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."