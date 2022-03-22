Kırmız et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam!
Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Bu zammın ardından kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkarken kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükseldi.
Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptı.
Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu yüzde 48,2 zamla 83 liraya yükseldi.
Kırmızı et ürünlerinin tamamında yüzde 47-48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de benzer artışlar yaşandı.
Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı. İşte zamlı fiyat listesi:
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