Kırklareli'nde çıkan yangında 71 kovan arı telef oldu
Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde arıcılık yapan M.K. piknik tüpüyle kovanlardaki bal mumlarını erittiği esnada tüp alev aldı. 71 kovan arı telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde arıcılık yapan M.K. piknik tüpüyle kovanlardaki bal mumlarını erittiği esnada tüp alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangın arı kovanlarına sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 71 kovan arı telef olurken, 400 kilogram bal ile bal süzme makinesi zarar gördü.
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