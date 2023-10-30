Kırklareli'nde bir haftada 1061 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1061 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-26 Ekim'de düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar yaptı.
Ekipler çalışmalar kapsamında 1061 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 araca da el konuldu.
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