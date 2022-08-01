Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan giren 88 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisini aldı. Ekipler, dinlenme tesislerinde bulunan 3 minibüste yaptığı aramada Suriye ve Yemen uyruklu 88 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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