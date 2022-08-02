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Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Kocayazı ve Ahlatlı köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 3 bölgede Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

 

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