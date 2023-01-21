Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakılanlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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