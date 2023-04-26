Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar ve Ahmetler köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, söz konusu köylerde, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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