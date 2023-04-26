AjansHaber.com.tr Yaşam Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar ve Ahmetler köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, söz konusu köylerde, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişiler, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı
Çankırı'da feci kaza! 3 ölü 2 yaralı!
Yine kadın cinayeti!
Midesinde uyuşturucu kapsülü taşırken fenalaştı!
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre
Bursa'da ABD vatandaşı kadın Müslüman oldu!
Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor