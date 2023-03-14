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Kirişçi, çiftçilerden 142 bin ton ürün alındı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO'nun depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilerden 142 bin ton ürün aldığını duyurdu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilerden aldığı ürün miktarı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilerden 142 bin ton ürün alındığını duyurdu.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından, afet bölgesi ilan edilen illerde cins ve kota sıkıntı olmadan 142 bin ton ürün satın alınarak, üreticilerimize toplam 810 milyon lira ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam ediyor. Depremzede çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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