Kırım Köprüsü'nde patlama!



Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde büyük patlama meydana geldi.



2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik köprüde trafik akışı durduruldu. Köprünün demiryolu hattının yanındaki karayolunda ise çökme meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale ederken, patlamanın demiryolundaki yakıt dolu tanklardan birinde çıkan yangından kaynaklandığı aktarıldı.

Bombalı saldırı

Rus Ulusal Anti-Terör Komitesi patlamaya, bomba yüklü bir kamyonun neden olduğunu açıklandı. Buna göre bomba yüklü bir kamyonun patlamasının ardından demiryolu ile Kırım'a taşınan yedi petrol tankeri alev aldı.

Saldırıda can kaybı olmadığı belirtiliyor.

Ukrayna'dan 'Bu başlangıç' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mykhailo Podolyak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu başlangıç" ifadelerin kullandı.

Podolyak, "Yasadışı olan her şey yok edilmeli" dedi.

"Kremlin: Putin bilgilendirildi"



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu" dedi.

Rusya ile ilhak ettiği Kırım'ı birbirine bağlayan köprü, Kerç Boğazı'ndan geçiyor. Köprüde demiryolu hattı da bulunuyor.