Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki F.S. ve Ö.E'nin üzerinde 657 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.