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Kırıkkale'de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin demir korkuluklara çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

B.G. idaresindeki 06 PMN 47 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyünde köprü korkuluk demirlerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.G. ve A.C.G, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan A.C.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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