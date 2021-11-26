Kırgızistan’da darbe girişimi önlendi

Komitenin basın dairesinin sözcüsü, “İçişleri Bakanlığı ile birlikte gelecek parlamento seçimlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sırasında sosyo-politik istikrarı bozmak için provokasyon planlayan bir grup hakkında bilgiye ulaşıldı” ifadelerini kullandı.

Başkentte protesto düzenlemeyi planlıyorlar

Milletvekilleri ve eski üst düzey devlet görevlileri tarafından yönetilen bu grup, başkent Bişkek’te kitlesel protestolar düzenlemeyi planlıyor ve bu sırada seçimlerde mağlup olan tarafların desteğini almayı umuyordu. Bu amaçla da grup, agresif nitelikli yaklaşık bin genci yanlarına almıştı.

15 kişi gözaltına alındı

Gençlerin devlet kurumlarına karşı ideolojik olarak işlenmesi için sistematik görüşmeler gerçekleştiriliyor, kitlesel protestoların provoke edilmesi yönünde planlar görüşülüyor ve bunun sonucunda da iktidarın zorla ele geçirilmesi hedefleniyordu.

Aramalar neticesinde grubun kaldığı yerde suça hazırlanıldığını kanıtlayan belgeler, ateşli silahlar, mühimmat ve uyuşturucu madde bulundu, 15 kişi gözaltına alındı.

Devlet başkanı istifa etmişti

Kırgızistan’da Ekim 2020’de parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler sonrasında ülkede kitlesel protestolar gerçekleştirildi. Bunun sonucunda seçim sonuçları iptal edildi, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etti. Ülkede 28 Kasım’da da milletvekillerini seçmeye yönelik yeni seçimler düzenlenecek.