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Kırgızistan'da 7,0 büyüklüğünde deprem!

Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türk Kızılay, Kırgızistan'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Türk Kızılay'ı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kırgızistan'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.

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