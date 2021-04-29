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Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 17 yaralı

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde, iki ülke vatandaşları arasında dün başlayan taşlı sopalı kavganın bugün öğle saatlerinde silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Her iki ülke yönetiminin, silahların kullanıldığı çatışmanın kontrol altına alınması için bölgeye askeri kolluk kuvvetleri gönderdiği belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde yer alan baraj etrafında yoğun ve kesintisiz silah sesleri duyuldu.

Kabine üyelerini toplayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'un başkanlığında söz konusu durumun çözümlenmesi ve incelenmesi için çalışma grubu oluşturdu.

Caparov, sükunet çağrısı yaptı

Caparov, Dışişleri Bakanlığını, sınırdaki olayların diplomatik kanallar aracılığıyla durumun "barışçıl bir şekilde" çözülmesi için görevlendirdi.

Facebook hesabından bir mesaj paylaşan Caparov, "Başta siyasi güçler ve medya olmak üzere, tüm Kırgızistan sakinlerini sakin kalmaya, provokasyonlara boyun eğmemeye, düşmanlığı ve anlaşmazlığı kışkırtmamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

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