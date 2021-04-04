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Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri geniş çaplı askeri tatbikat düzenledi

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri ülkenin güneyindeki Celalabad, Oş ve Batken Bölgeleri'nde 3 gün süren tatbikat düzenlendi. "Güvenlik-2021" ve "Güney-2021 Oluşumu" adlı geniş çaplı askeri tatbikatlar sona erdi.

Batken bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Başkomutan sıfatıyla Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Bujum poligonunda askeri tatbikatlarının son safhasını izledi.

Kırgız ordusu askeri tatbikat başlattıKırgız ordusu askeri tatbikat başlattıDünya

Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliyev'in yönetimindeki tatbikat alanında, Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, İngiltere ve Pakistan askeri ataşeleri hazır bulundu.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri geniş çaplı askeri tatbikat düzenledi

Birçok senaryo askerler tarafından gerçekleştirildi

Bujum poligonunda 2 bin asker, 100 tank ve zırhlı araç, 20 füze ve top sistemi ile 10 hava aracının yer aldığı tatbikatta, askerler senaryo gereği yasa dışı yollardan ülkeye sızan silahlı gruplara havadan ve karadan müdahale etti.

Poligonda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahra hastanesi kuruldu ve askerlerin stratejik binaların korunması, kontrol noktalarının kurulması, ateş bölgesinden sivillerin tahliyesi ve göçmenleri yerleştirme gibi kabiliyetleri sergilendi.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri geniş çaplı askeri tatbikat düzenledi

Olası sıkıyönetim ve olağanüstü hal şartlarında durumu stabilize etme görevi yerine getirilirken askeri, devlet yönetimi ve yerel yönetim organları arasındaki etkileşim gözden geçirildi.

Caparov: Tatbikat hedeflerine ulaştı

Tatbikatın sonunda askerlere kamuflaj kıyafeti giyerek seslenen Caparov, "Güvenlik 2021" ve "Güney-2021 Oluşumu" tatbikatlarının hedeflerine ulaştığını söyledi.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri geniş çaplı askeri tatbikat düzenledi

Caparov, tatbikatın Kırgızistan'ın ve bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek tüm katılımcıların yüksek profesyonellik sergilediklerini, çeşitli güvenlik tehditlerine ortaklaşa yanıt vermeye hazır olduklarını ve yeteneklerini gösterdiklerini vurguladı.

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