Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, oldu.
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Bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranları belli oldu.
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2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
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