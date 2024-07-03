Kirada tavan zam oranı belli oldu

Konut kiralarında yüzde 25’lik zam limitinin kaldırılması ve Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artışında tavan oran belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Haziran ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Haziran ayı zam oranı yüzde 65,07 oldu.