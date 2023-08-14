Kira uyuşmazlığı tartışmalarına arabulucu formülü
Fahiş kira artışı uygulayan ev sahiplerine 'haksız kazanç' cezası geliyor. 1 Eylül itibarıyla hem kiracı hem de ev sahipleri arabulucuya gidebilecek.
Son dönemde ev sahipleri ile kiracılar arasında yargıya taşınan anlaşmazlıklar, 100 bine yakın kira tespit davası ve 50 binin üzerinde tahliye davası ile mahkemeleri adeta kilitledi.
Devletin belirlediği yüzde 25’lik kira artış oranının üstünde artış yapanlara yönelik "haksız kazanç" cezası için çalışma başlatılırken, 1 Eylül'den itibaren hem kiracılar hem de ev sahipleri arabulucuya gidebilecek.
Sabah'ın haberine göre; kiracı ev sahibinden tacize varan bir baskı, tehdit gördüğünde arabulucuya gidebileceği gibi dava da açabilecek.
Kiracı hangi durumlarda arabulucuya gidebilecek?
Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf başlatacak. Örneğin ev sahibi tahliye davası açmak istiyorsa önce arabuluculuk sürecini başlatacak.