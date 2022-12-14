Kira Fiyatları | AjansHaber Soruyor!

Konut kiralarında son zamanlarda yüksek miktarda artış gözleniyor.

Yargıtay, konut kiralarındaki bu artışı önlemek için, yüzde 25’ten fazla olacak şekilde zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak ödedikleri kiranın yüzde 25’lik artışın üzerindeki kısmını geri alabileceğine hükmetti.

Fakat bazı ev sahipleri kira artış oranına uygun olmayan oranda zam yaptı. Konut sahipleri kiracıları evlerinden çıkararak yüksek fiyattan konut kiralamaya başladı.

AjansHaber ekibi olarak, vatandaşlara 'Kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sorduk.

Muhabir: Zinya Elif Şener

Kameraman: Yener KOÇYILDIRIM