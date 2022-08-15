Kınıklı Deresi'ndeki atık suyun kaynağı belli oldu!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından denetim ekipleri dereye atık su deşarjı bulunan tesislerde inceleme yaptı.

Bakanlık ekipleri, Kınıklı Deresi'ne atık su deşarjı bulunan, Tekirdağ'da bir tekstil firması, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğüne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğüne ait Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonucunda, atık suyun Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğüne ait Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, arıtma tesisi çıkışından gerekli analizler yapılmak üzere atık su numunesi alındı.

Bakanlık, yapılan analizler sonucu alınan numunenin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne, çevre mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için idari para cezası uygulayacak.

Bu arada, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğüne 2 Haziran 2022'de de çevre mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için 131 bin 516 lira idari para cezası verilmişti.