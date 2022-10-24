Kimyasal içerikli bomca iddiaları!

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini bir kez daha yineledi.

Açıklamada, söz konusu ülkenin sonuna kadar Ukrayna'nın topraklarını savunmasına desteğini sürdüreceğine işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün (22 Ekim Pazar) ülkelerimizin savunma bakanları Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bu ülkenin talebi üzerine ayrı ayrı görüştü. Ülkelerimiz, Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba kullanmaya hazırlandığına ilişkin yalan iddialarını reddetti. Dünya, bu iddiaların bölgede gerginliğin arttırılması için bahane edilmesine yönelik her çabayı görecektir. Rusya'nın gerginliği artırmaya yönelik bu bahanelerini reddediyoruz."

Açıklamada, söz konusu 3 ülkenin dışişleri bakanlarının yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardımları sürdürme vurgusu yaptığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Blinken'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine sarsılmaz desteğini yinelediği aktarıldı.

Blinken'ın, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun "kirli bomba" iddialarını reddettiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna'ya uluslararası yardımların da ele alındığı aktarıldı.