Kim Min-Jae dünya devine transfer oluyor!

Fenerbahçe'de kısa dönemde kendini göstermesi ve hemen üzerine Napoli'ye transfer olup, burada da çok iyi işler çıkarması, Kim Min-Jae için Avrupa devlerine giden yolu açtı.

Uzun bir aradan sonra İtalya Serie A'da şampiyonluk adayı olan ve büyük ihtimalle de sezonun sonunda mutlu bir hikâyenin sahibi olacak olan Napoli'de, eski yıllara göre en büyük farklardan biri Kim Min-Jae!

Güney Koreli oyuncu gösterdiği özel performans ile defans hattında çok büyük farklar yaratıyor ve oyun geçişlerini epey kolaylaştırıyor.

Hayali Premier Lig'de oynamaktı

26 yaşındaki savunma oyuncusu, ülkesinden Fenerbahçe'ye gelirken kariyer planlaması olarak 'Premier Lig'e transfer hedefi koymuştu. Sezon sonunda da nihai durağı Manchester United'a transfer olmaya hazırlanıyor. Premier Lig devi, Kim Min-Jae için serbest kalma bedeli olan 50 milyon euro bonservisi ödeme kararı aldı.

Napoli forması ile bu sezon 32 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.