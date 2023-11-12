Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 milyon TL'lik soru
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı ve 5 milyon TL'lik soru ilk kez açıldı. Yarışmacı cevabından emin olamadığı soruyu cevapladı.
Kim Milyoner Olmak İster'de bu gece tarihi bi an yaşandı.
Yarışmacı Eyüp İşler, başarılı bir performans sergiledi. Son soruya kadar gelip 5 milyon TL'lik soruyu tüm Türkiye'nin görmesini sağlayan yarışmacı, son soruda coğrafya bilgisi gerektiren bir soruyla karşılaştı.
5 Milyon TL değerindeki soru şöyle:
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?
A: Çorum
B: Yozgat
C: Sivas
D: Tokat
Yarışmacı soruya D şıkkı olan Tokat yanıtını verdi. Fakat sorunun doğru cevabı A şıkkı Çorum'du. Yarışmacı Eyüp İşler, 50 bin TL'lik ödül ile yarışmaya veda etti.
Düşünmeye gerek yok! 😎— Dr. Halil İbrahim AŞGIN 🇹🇷 (@HibrahimASGIN) November 12, 2023
Cevap: Dünyanın merkezi Çorum!#Milyoner #KimMilyonerOlmakİster#Soru #5Milyon #Çorum #5MilyonlukSoru pic.twitter.com/4HsUXl5ugE
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