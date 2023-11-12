Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 milyon TL'lik soru

Kim Milyoner Olmak İster'de bu gece tarihi bi an yaşandı.

Yarışmacı Eyüp İşler, başarılı bir performans sergiledi. Son soruya kadar gelip 5 milyon TL'lik soruyu tüm Türkiye'nin görmesini sağlayan yarışmacı, son soruda coğrafya bilgisi gerektiren bir soruyla karşılaştı.

5 Milyon TL değerindeki soru şöyle:

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A: Çorum

B: Yozgat

C: Sivas

D: Tokat

Yarışmacı soruya D şıkkı olan Tokat yanıtını verdi. Fakat sorunun doğru cevabı A şıkkı Çorum'du. Yarışmacı Eyüp İşler, 50 bin TL'lik ödül ile yarışmaya veda etti.