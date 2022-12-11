Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 1 milyon liralık soru!
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 20 yaşındaki Batu Alıcı, 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.
SORU: Hangisi "Dede Korkut Hikâyelerindeki karakterlerden biri değildir?'
A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han
Yarışmadan çekildi
Doğru cevap olan "Bala Hatun" şıkkını bilemeyen yarışmacı genç yarışmacı, yarışmadan çekildi. Alıcı 400 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
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