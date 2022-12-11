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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 1 milyon liralık soru!

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 20 yaşındaki Batu Alıcı, 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.

SORU: Hangisi "Dede Korkut Hikâyelerindeki karakterlerden biri değildir?'

A: Bala Hatun

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

Yarışmadan çekildi

Doğru cevap olan "Bala Hatun" şıkkını bilemeyen yarışmacı genç yarışmacı, yarışmadan çekildi. Alıcı 400 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

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1 milyon liralık soruya geldi! Tarihi anlar!