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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül değişti. 1 Milyon TL olan büyük ödül, 5 Milyon TL'ye yükseltildi.

Bir ekran klasiği olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül değişti.

1 Milyon TL olan büyük ödül, 5 Milyon TL'ye yükseltildi.

Yarışmanın, sorulara karşılık gelen ödülleri ile baraj ödülleri de değişti. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni ödüller:

  • 1. Soru - 2 bin TL
  • 2. Soru - 5 bin TL (Baraj)
  • 3. Soru - 7 bin 500 TL
  • 4. Soru - 10 bin TL
  • 5. Soru - 20 bin TL
  • 6. Soru - 30 bin TL
  • 7. Soru - 50 bin TL (Baraj)
  • 8. Soru - 100 bin TL
  • 9. Soru - 200 bin TL
  • 10. Soru- 300 bin TL
  • 11. Soru - 500 bin TL
  • 12. Soru - 1 milyon TL
  • 13. Soru - 5 milyon TL

 

Program, Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacının 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmasıyla yeniden gündeme gelmişti. 

Güvercin'in, vergi kesintilerinin ardından kazanacağı ödülün yaklaşık 800 bin TL'ye düşmesiyle programın büyük ödülünün yeterli olmadığı sosyal medyada konuşulur olmuştu.

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