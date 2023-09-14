Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti!

Bir ekran klasiği olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül değişti.

1 Milyon TL olan büyük ödül, 5 Milyon TL'ye yükseltildi.

Yarışmanın, sorulara karşılık gelen ödülleri ile baraj ödülleri de değişti. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni ödüller:

1. Soru - 2 bin TL

2. Soru - 5 bin TL (Baraj)

3. Soru - 7 bin 500 TL

4. Soru - 10 bin TL

5. Soru - 20 bin TL

6. Soru - 30 bin TL

7. Soru - 50 bin TL (Baraj)

8. Soru - 100 bin TL

9. Soru - 200 bin TL

10. Soru- 300 bin TL

11. Soru - 500 bin TL

12. Soru - 1 milyon TL

13. Soru - 5 milyon TL

Program, Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacının 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

Güvercin'in, vergi kesintilerinin ardından kazanacağı ödülün yaklaşık 800 bin TL'ye düşmesiyle programın büyük ödülünün yeterli olmadığı sosyal medyada konuşulur olmuştu.