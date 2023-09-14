Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül değişti. 1 Milyon TL olan büyük ödül, 5 Milyon TL'ye yükseltildi.
Bir ekran klasiği olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül değişti.
1 Milyon TL olan büyük ödül, 5 Milyon TL'ye yükseltildi.
Yarışmanın, sorulara karşılık gelen ödülleri ile baraj ödülleri de değişti. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni ödüller:
- 1. Soru - 2 bin TL
- 2. Soru - 5 bin TL (Baraj)
- 3. Soru - 7 bin 500 TL
- 4. Soru - 10 bin TL
- 5. Soru - 20 bin TL
- 6. Soru - 30 bin TL
- 7. Soru - 50 bin TL (Baraj)
- 8. Soru - 100 bin TL
- 9. Soru - 200 bin TL
- 10. Soru- 300 bin TL
- 11. Soru - 500 bin TL
- 12. Soru - 1 milyon TL
- 13. Soru - 5 milyon TL
Program, Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacının 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmasıyla yeniden gündeme gelmişti.
Güvercin'in, vergi kesintilerinin ardından kazanacağı ödülün yaklaşık 800 bin TL'ye düşmesiyle programın büyük ödülünün yeterli olmadığı sosyal medyada konuşulur olmuştu.
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