Kim Kardashian'ın koleksiyonundaki iddialı dekolte!
Kim Kardashian'ın giyim markası Skims'in yeni elbise koleksiyonu satışa çıktı. Koleksiyonun içerisinde iddialı bir çatal dekoltesi var!
Reality show yıldızı Kim Kardashian'ın çıkardığı giyim markası Skims 26 Ekim günü yeni koleksiyonunun tanıtımını yaptı. Koleksiyon satışa çıkarıldı.
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Koleksiyonun bünyesinde var olan 8 elbiseden bir tanesi, popo çatalı dekoltesiyle dikkatleri üzerine topladı.
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Perşembe günü 88 dolara satışa çıkan ürünün açıklamasında ''sırtı açık ve belindeki pencere detayıyla derin dekolte sunan'' ifadeleri kullanıldı.
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Elbisenin açıklamasında yer alan 'pencere detayı' ifadesine internet kullanıcıları 'popo çatalı dekoltesi'' olarak yorumladılar.
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