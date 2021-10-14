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Kim Jong-un yenilmez askeri güç kuracağını duyurmuştu: Kuzey Kore'de olay yaratan şov

Kım Jong-Un, Kuzey Kore ordusunun dövüş sanatları performansını izledi. Gösteri yapan askerler balyozlara meydan okudu, betonu kafa atarak parçaladı.

Balyoz darbelerine meydan okudular. Betonu kafa atarak parçaladılar. Sosyal medya Kuzey Kore askerlerinin güç gösterisini konuşuyor. Kuzey Kore Lideri Kım Jong-Un, 76.sı düzenlenen meşru müdafaa sergisine katıldı. Dövüş sanatları performanslarını yakından takip etti.

Gösteride Kuzey Kore askerleri artık bu kadarı da olmaz denebilecek ne varsa yaptı. Askerler ellerini ve kollarını kiremitlerin üzerine koydu. Diğer askerler de balyozlarla onların ellerine ve kollarına vurarak kiremitleri kırdı.

Askerler birbirlerine bağlı halde dövüştü. Parkura yerleştirilen araçların üzerinden takla atarak geçti. Kım Jong-Un gördüğü manzaradan çok memnundu. Askerlerin performansını sık sık alkışladı.

Festival bununla sınır değildi. Askeri jetler de havalandı. Jetlerin motorları gökyüzünü renklendirdi. Kuzey Kore lideri performansların ardından sergilenen silahları da tek tek inceledi. Kım Jong Un, organizasyonda Kore yarımadasındaki istikrarsızlıktan Amerika'yı sorumlu tutmuştu. "Kimsenin meydan okumaya cesaret edemeyeceği yenilmez bir ordu kurmak" olduğunu söylemişti.

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